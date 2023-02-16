Польские фермеры перекрыли границу с Украиной

Аграрии из ассоциации «Обманутая деревня» перекрыли тракторами и грузовиками польско-украинскую границу, пишет интернет-портал farmer.pl.

Акция продлится двое суток, в ней принимают участие около 50 человек. Фермеры недовольны тем, что зерно в Польше вместо дальнейшего экспорта в страны Европы «оседает» в стране, что вредит местному бизнесу. Из-за протестов на пропускном пункте встали около 260 грузовиков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что половина украинского зерна оседает в Европе, не доезжая до голодающих африканских стран.

