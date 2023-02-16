Польские фермеры перекрыли границу с Украиной
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска с Украиной, протестуя против ввоза зерна, сообщают местные СМИ.
Аграрии из ассоциации «Обманутая деревня» перекрыли тракторами и грузовиками польско-украинскую границу, пишет интернет-портал farmer.pl.
Акция продлится двое суток, в ней принимают участие около 50 человек. Фермеры недовольны тем, что зерно в Польше вместо дальнейшего экспорта в страны Европы «оседает» в стране, что вредит местному бизнесу. Из-за протестов на пропускном пункте встали около 260 грузовиков.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что половина украинского зерна оседает в Европе, не доезжая до голодающих африканских стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru