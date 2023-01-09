Россия увеличила экспорт муки в 3,5 раза за год

Россия за минувший год нарастила экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в 3,5 раза к 2021 году. Всего за рубеж поставлено с 1 января по 25 декабря 881 тысяча тонн данной продукции, информирует центр «Агроэкспорт» при министерстве сельского хозяйства.

При этом цена поставленной муки выросла в 3,9 раза. Крупнейшим импортером российской продукции оказалась Грузия, закавказская республика увеличила закупки муки в 4,7 раза - до 202 тысяч тонн. Вторым по объёму импорта российской муки идёт Ирак – он нарастил закупки в 12 раз, до 158 тысяч тонн. На третьем месте оказался Афганистан с 131 тысячей тонн.