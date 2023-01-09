Россия увеличила экспорт муки в 3,5 раза за год
Россия за минувший год нарастила экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в 3,5 раза к 2021 году. Всего за рубеж поставлено с 1 января по 25 декабря 881 тысяча тонн данной продукции, информирует центр «Агроэкспорт» при министерстве сельского хозяйства.
При этом цена поставленной муки выросла в 3,9 раза. Крупнейшим импортером российской продукции оказалась Грузия, закавказская республика увеличила закупки муки в 4,7 раза - до 202 тысяч тонн. Вторым по объёму импорта российской муки идёт Ирак – он нарастил закупки в 12 раз, до 158 тысяч тонн. На третьем месте оказался Афганистан с 131 тысячей тонн.
В первую пятёрку импортеров также входят Турция и Туркменистан. Впервые мука российского производства в 2022 году была закуплена Египтом, Угандой, Сенегалом, Шри-Ланкой. Среди регионов РФ по экспорту муки лидируют Северная Осетия, Ставропольский край и Москва.
Согласно экспертной оценке, увеличение экспорта муки вызвано сокращением поставок зерна в связи с введением в 2021 году квот и пошлин.
Между теми, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Московской области планируют запустить производство необычной пищевой добавки — муки из сверчков. Насекомых будут выращивать на ферме в Чехове.
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