Россия увеличила экспорт муки в 3,5 раза за год

Россия за минувший год нарастила экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в 3,5 раза к 2021 году. Всего за рубеж поставлено с 1 января по 25 декабря 881 тысяча тонн данной продукции, информирует центр «Агроэкспорт» при министерстве сельского хозяйства.

При этом цена поставленной муки выросла в 3,9 раза. Крупнейшим импортером российской продукции оказалась Грузия, закавказская республика увеличила закупки муки в 4,7 раза - до 202 тысяч тонн. Вторым по объёму импорта российской муки идёт Ирак – он нарастил закупки в 12 раз, до 158 тысяч тонн. На третьем месте оказался Афганистан с 131 тысячей тонн.

«Пакистан и Алжир»: Названы основные покупатели российского зерна

В первую пятёрку импортеров также входят Турция и Туркменистан. Впервые мука российского производства в 2022 году была закуплена Египтом, Угандой, Сенегалом, Шри-Ланкой. Среди регионов РФ по экспорту муки лидируют Северная Осетия, Ставропольский край и Москва.

Согласно экспертной оценке, увеличение экспорта муки вызвано сокращением поставок зерна в связи с введением в 2021 году квот и пошлин.

Между теми, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Московской области планируют запустить производство необычной пищевой добавки — муки из сверчков. Насекомых будут выращивать на ферме в Чехове.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ГрузияЗерноЭкспорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры