Путин встретился в Эрмитаже с Верховным правителем Малайзии

Президент РФ Владимир Путин встретился с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT.

Путин поздравил генсека Компартии Вьетнама с переизбранием

Как рассказали в Кремле, лидеры осмотрели экспозицию музея. Их сопровождал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Отмечается, что предыдущая встреча Путина и султана Ибрагима прошла летом 2025 года. В настоящее время король Малайзии находится в России с частным визитом.

Ранее в Москве прошли переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЭрмитажМалайзияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры