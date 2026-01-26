Путин встретился в Эрмитаже с Верховным правителем Малайзии
Президент РФ Владимир Путин встретился с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT.
Как рассказали в Кремле, лидеры осмотрели экспозицию музея. Их сопровождал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Отмечается, что предыдущая встреча Путина и султана Ибрагима прошла летом 2025 года. В настоящее время король Малайзии находится в России с частным визитом.
Ранее в Москве прошли переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин встретился в Эрмитаже с Верховным правителем Малайзии
- «Неизвестный поставщик»: Почему Индия не откажется от нефти из России
- Ректор МГПУ Игорь Реморенко объявил, что уходит с поста
- Ужесточать нельзя: Учителя защитили семейное обучение школьников
- США направят в Румынию военных и танки Abrams
- На Украине обвинения в коррупции предъявили 41 депутату Верховной рады
- Директор Ароновой опровергла информацию о проблемах со здоровьем актрисы
- Немецкий политолог заявил, что в ЕС готовят пост президента Европы
- В Госдуме заявили, что запрет «решебников» приведет школьников к мошенникам
- Без поддержки - никуда: Почему художник должен иметь заказ от государства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru