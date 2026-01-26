Бизнес исчезает: По кому ударила волна банкротств в России
Павел Медведев заявил НСН, что в последнее время растет число банкротств, малый бизнес не справляется с вызовами и дорогими кредитами.
Больше всего волна банкротств задела небольшие кафе, они просто исчезают, рассказал НСН заслуженный экономист Российской Федерации, финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Российские суды в 2025 году признали несостоятельными 568 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей, еще 68,3 тыс. инициировали этот процесс в упрощенном внесудебном порядке через многофункциональные центры (МФЦ), свидетельствуют данные "Федресурса". Медведев объяснил, чем опасна такая тенденция.
«Процесс освобождения от долгов очень болезненный и противоречивый. Упрощенный способ банкротства через МФЦ расхваливают в СМИ, не учитывают, что у нас таким образом можно обанкротиться только после решения суда. Это очень тревожно. Такое впечатление, что в самое последнее время еще больше увеличилось число банкротств. Маленькие кафе просто исчезают, везде: в торговых центрах и на улицах. Состояние экономики сложно назвать блестящим. Вот недавно владелец пекарни «Машенька» обратился к президенту, а сколько у нас таких небольших заведений? Банки не могли предвидеть некоторые события, винить их в том, что они выдавали кредиты, нельзя», - объяснил он.
С ним согласился финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев, который среди главных причин такого положения вещей назвал также высокую ключевую ставку.
«Это тревожно все, но это следствие многих факторов. Вся экономика сегодня заточена на оборонную промышленность, плюс у нас высокая ключевая ставка, фондовый рынок ничего не стоит. Я надеюсь, что мирные переговоры в ОАЭ завершатся сделкой», - добавил собеседник НСН.
Объем выдачи кредитных карт в России сократился из-за снижения экономической активности населения, вызванного геополитикой, роста процедур банкротств и высоких платежей по кредитам. Об этом в беседе с НСН заявил арбитражный управляющий Феликс Амаров.
