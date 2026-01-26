Хуснуллин: В России примут стандарт отделки многоквартирных домов

Он пояснил, что потребность в таком стандарте появилась в связи с тем, что стало вводиться всё больше жилья с отделкой.

«Мы надеемся, что в начале второго квартала этого года он будет принят... также будет прописано, кто будет экспертом в оценке», - указал вице-премьер.

По его словам, нормативную базу готовит Минстрой РФ.

Ранее Хуснуллин заявил, что объёмы строительства в целом в России увеличились по итогам 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».