Хуснуллин: В России примут стандарт отделки многоквартирных домов
В России появится стандарт отделки многоквартирных домов. Как пишет RT, об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Он пояснил, что потребность в таком стандарте появилась в связи с тем, что стало вводиться всё больше жилья с отделкой.
«Мы надеемся, что в начале второго квартала этого года он будет принят... также будет прописано, кто будет экспертом в оценке», - указал вице-премьер.
По его словам, нормативную базу готовит Минстрой РФ.
Ранее Хуснуллин заявил, что объёмы строительства в целом в России увеличились по итогам 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
