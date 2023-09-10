Кроме того, политики грозят направить заявления в «деполитизированную прокуратуру», чтобы привлечь чиновников и глав предприятий к уголовной ответственности за преступления коррупционной и экономической направленности. Оппозиция также намерена обнародовать списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, и имена тех, кто принимал подобные незаконные решения.

Ранее стало известно, что на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

