Польская оппозиция грозит президенту и премьеру трибуналом

Крупнейшая оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» в Польше обещает привлечь к государственному трибуналу главу государства Анджея Дуду, главы правительства Матеуша Моравецкого и прочих политиков при своей победе на будущих парламентских выборах, сообщает РИА Новости.

Польша выдвинула ультиматум Еврокомиссии по украинскому зерну

Кроме того, политики грозят направить заявления в «деполитизированную прокуратуру», чтобы привлечь чиновников и глав предприятий к уголовной ответственности за преступления коррупционной и экономической направленности. Оппозиция также намерена обнародовать списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, и имена тех, кто принимал подобные незаконные решения.

Ранее стало известно, что на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Польша

Горячие новости

Все новости

партнеры