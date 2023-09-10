Польская оппозиция грозит президенту и премьеру трибуналом
Крупнейшая оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» в Польше обещает привлечь к государственному трибуналу главу государства Анджея Дуду, главы правительства Матеуша Моравецкого и прочих политиков при своей победе на будущих парламентских выборах, сообщает РИА Новости.
Кроме того, политики грозят направить заявления в «деполитизированную прокуратуру», чтобы привлечь чиновников и глав предприятий к уголовной ответственности за преступления коррупционной и экономической направленности. Оппозиция также намерена обнародовать списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, и имена тех, кто принимал подобные незаконные решения.
Ранее стало известно, что на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru