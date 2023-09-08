Польша выдвинула ультиматум Еврокомиссии по украинскому зерну
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Еврокомиссии по поводу ввоза зерна из Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, Польша еще в июле дала понять, что не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, каким бы ни было решение Евросоюза.
По словам Моравецкого, важнейшей задачей для Варшавы является защита интересов и возможностей польских фермеров. Он отметил, что Польша не будет препятствовать транзиту зерна и готова предоставить территорию для его поставки в другие европейские страны.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев передал Анкаре предложение о возобновлении работы «зернового коридора» без участия Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru