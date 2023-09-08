Польша выдвинула ультиматум Еврокомиссии по украинскому зерну

По его словам, Польша еще в июле дала понять, что не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, каким бы ни было решение Евросоюза.

По словам Моравецкого, важнейшей задачей для Варшавы является защита интересов и возможностей польских фермеров. Он отметил, что Польша не будет препятствовать транзиту зерна и готова предоставить территорию для его поставки в другие европейские страны.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев передал Анкаре предложение о возобновлении работы «зернового коридора» без участия Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

