Польша заявила о готовности направить медиков для обследования Саакашвили

Он отметил, что команда гуманитарно-медицинской помощи готова оказать помощь, если в этом будет необходимость. По словам Мюллера, вопрос медицинского обслуживания Саакашвили вызывает серьезные сомнения у международного сообщества.

Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что имеет критическую потерю в весе. По словам экс-президента, сначала он весил 120 килограммов, а сейчас его вес не превышает 64 килограммов. Саакашвили привел мнение врачей, согласно которому, если он похудеет еще на 4 килограмма, у него могут начать отказывать органы, передает НСН.

