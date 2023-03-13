Польша заявила о готовности направить медиков для обследования Саакашвили

Польша готова направить медиков для обследования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, государство ждет ответа грузинской стороны. Такое заявление сделал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что команда гуманитарно-медицинской помощи готова оказать помощь, если в этом будет необходимость. По словам Мюллера, вопрос медицинского обслуживания Саакашвили вызывает серьезные сомнения у международного сообщества.

Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что имеет критическую потерю в весе. По словам экс-президента, сначала он весил 120 килограммов, а сейчас его вес не превышает 64 килограммов. Саакашвили привел мнение врачей, согласно которому, если он похудеет еще на 4 килограмма, у него могут начать отказывать органы, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Михаил СаакашвилиПольша
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