Польша заявила, что найденная в апреле ракета залетела в страну ненамереннно

27 апреля власти Польши сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость найдены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». По их данным, это была ракета «воздух—поверхность» с надписями на русском языке. Местные СМИ сообщали, что это стратегическая авиационная крылатая ракета X-55. Позднее была обнаружена бетонная боеголовка этой ракеты.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что найденная в апреле недалеко от города Быгдоща ракета могла прилететь с территории Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



