Польша заявила, что найденная в апреле ракета залетела в страну ненамереннно
Найденная под Быдгощем ракета попала на территорию Польши ненамеренно, заявил замглавы польского Минобороны Марчин Очепа. Он уточнил, что ракета угрозы не представляла.
Речь идет о ракете, которая должна была сбить с толку системы противоракетной обороны Украины, но в результате неисправности изменила траекторию полета и самоуничтожилась, пояснил Очепа в эфире телеканала Polsat.
27 апреля власти Польши сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость найдены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». По их данным, это была ракета «воздух—поверхность» с надписями на русском языке. Местные СМИ сообщали, что это стратегическая авиационная крылатая ракета X-55. Позднее была обнаружена бетонная боеголовка этой ракеты.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что найденная в апреле недалеко от города Быгдоща ракета могла прилететь с территории Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru