Польша собралась расширить забор вдоль границы с Белоруссией

По его словам, Польша будет расширять забор вдоль восточной границы. Сооружение охватит те места, где еще нет дополнительных преград, уточнил политик.

Он добавил, что Варшава также намерена укрепить берега реки Буг.

Длина польского забора на границе с Белоруссией составляет 186 километров. Высота сооружения - пять метров. Конструкция оснащена камерами ночного видения и датчиками движения.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский ранее заявил, что Варшава перебросит на восточную границу дополнительно 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений, передает «Радиоточка НСН».

