Польша выставила ЕС счет за военную помощь Киеву

Польша предъявила Европейскому союзу счет за поставленные Украине оружие и военную технику, сообщил в эфире радиостанции RMF FM глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

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По его словам, речь идет о сумме в 2 млрд долларов. Он назвал это хорошей новостью для польского бюджета. Деньги будут направлены на запас современной техники.

Как сообщалось ранее, Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву.

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ФОТО: РИА Новости
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