Польша выставила ЕС счет за военную помощь Киеву
26 марта 202305:40
Польша предъявила Европейскому союзу счет за поставленные Украине оружие и военную технику, сообщил в эфире радиостанции RMF FM глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
По его словам, речь идет о сумме в 2 млрд долларов. Он назвал это хорошей новостью для польского бюджета. Деньги будут направлены на запас современной техники.
Как сообщалось ранее, Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 382 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+12 544 / сут.
- В одном из домов Москвы при пожаре спасли 11 человек
- Польша выставила ЕС счет за военную помощь Киеву
- СМИ разоблачили ложь Байдена о ЧП на «Северных потоках»
- Сборная Хорватии по футболу сыграла вничью с командой Уэльса в отборе на чемпионат Европы
- Пушков напомнил Байдену его насмешливое высказывание
- Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по ситуации вокруг Украины
- Песков заявил, что Путин стал часто пользоваться квартирой
- 26 марта запустят первый с 2020 года рейс из Владивостока в Китай
- Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков»
- США прокомментировали планы Москвы разместить в Белоруссии ядерное оружие
25 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru