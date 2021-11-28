Польша собирается выделить деньги на возвращение мигрантов в Белоруссию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности властей выделить средства на репатриацию нелегальных мигрантов из Белоруссии и сотрудничать по этому вопросу при условии, что глава Белорусской Республики Александр Лукашенко «проявит добрую волю». Об этом он рассказал в интервью агентству dpa.

Часть мигрантов вылетела из Минска в иракский Эрбиль

«Если Лукашенко проявит добрую волю, то мы сразу распознаем этот положительный сигнал и будем сотрудничать по финансированию возвращения мигрантов на родину в Ирак и другие страны. Это должно быть общим усилием, но мы можем действовать очень быстро и самостоятельно», - заявил политик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить беженцев в Германию и решить таким образом проблему миграционного кризиса на границе. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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