Польша собирается выделить деньги на возвращение мигрантов в Белоруссию

«Если Лукашенко проявит добрую волю, то мы сразу распознаем этот положительный сигнал и будем сотрудничать по финансированию возвращения мигрантов на родину в Ирак и другие страны. Это должно быть общим усилием, но мы можем действовать очень быстро и самостоятельно», - заявил политик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить беженцев в Германию и решить таким образом проблему миграционного кризиса на границе. Об этом сообщает ТАСС.

