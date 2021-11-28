Польша собирается выделить деньги на возвращение мигрантов в Белоруссию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности властей выделить средства на репатриацию нелегальных мигрантов из Белоруссии и сотрудничать по этому вопросу при условии, что глава Белорусской Республики Александр Лукашенко «проявит добрую волю». Об этом он рассказал в интервью агентству dpa.
«Если Лукашенко проявит добрую волю, то мы сразу распознаем этот положительный сигнал и будем сотрудничать по финансированию возвращения мигрантов на родину в Ирак и другие страны. Это должно быть общим усилием, но мы можем действовать очень быстро и самостоятельно», - заявил политик.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить беженцев в Германию и решить таким образом проблему миграционного кризиса на границе. Об этом сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 548 / сут.
Умерли
273 тыс.+1 224 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+30 646 / сут.
- Путин направил слова соболезнования родным и близким Александра Градского
- В Дании выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
- В Нидерландах омикрон-штамм обнаружили у 13 приехавших из Африки
- Российские лыжники заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира в Финляндии
- Польша собирается выделить деньги на возвращение мигрантов в Белоруссию
- В Екатеринбурге закончился согласованный пикет против QR-кодов
- С Александром Градским простятся 1 декабря
- В «Векторе» заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает серьезные опасения
- СМИ: Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище
- В Роспотребнадзоре опровергли данные о появлении «омикрона» в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru