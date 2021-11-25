Часть мигрантов вылетела из Минска в иракский Эрбиль
25 ноября 202122:28
Часть мигрантов вылетели самолетом Iraqi Airways из аэропорта Минска в иракский Эрбиль. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что по данному маршруту вылетел Airbus A320 с 180 посадочными местами.
Кризисная ситуация с мигрантами наблюдается на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Тысячи нелегальных мигрантов пытаются проникнуть в Евросоюз. Президент Польши Анджей Дуда объявил в стране чрезвычайное положение.
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25 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru