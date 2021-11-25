Часть мигрантов вылетела из Минска в иракский Эрбиль

Отмечается, что по данному маршруту вылетел Airbus A320 с 180 посадочными местами.

Кризисная ситуация с мигрантами наблюдается на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Тысячи нелегальных мигрантов пытаются проникнуть в Евросоюз. Президент Польши Анджей Дуда объявил в стране чрезвычайное положение.









