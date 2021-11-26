Лукашенко попросил Варшаву пропустить беженцев в Германию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить беженцев в Германию и решить таким образом проблему миграционного кризиса на границе. Об этом сообщает ТАСС.

Sputnik : Лукашенко навестил мигрантов на границе с Польшей

Выступая перед мигрантами у логистического центра рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, Лукашенко заявил, что Минск «не будет играть и делать политику» на судьбах беженцев. Как отметил белорусский лидер, власти не намерены насильно выдворять мигрантов и не будут препятствовать их прорыву на Запад.

По словам Лукашенко, на данный момент Белоруссию уже покинули около тысячи беженцев, еще около 2-3 тысяч мигрантов остаются на территории страны.

Белорусский лидер добавил, что если не решить проблему беженцев, зимой и весной она станет на порядок острее.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:МигрантыГерманияБелоруссияПольшаАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры