Лукашенко попросил Варшаву пропустить беженцев в Германию

Выступая перед мигрантами у логистического центра рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, Лукашенко заявил, что Минск «не будет играть и делать политику» на судьбах беженцев. Как отметил белорусский лидер, власти не намерены насильно выдворять мигрантов и не будут препятствовать их прорыву на Запад.

По словам Лукашенко, на данный момент Белоруссию уже покинули около тысячи беженцев, еще около 2-3 тысяч мигрантов остаются на территории страны.

Белорусский лидер добавил, что если не решить проблему беженцев, зимой и весной она станет на порядок острее.

