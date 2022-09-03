Польша снова клянчит у Германии военные репарации
Варшава впервые назвала сумму выплат, которые требует от Германии за нанесенный Варшаве ущерб в ходе Второй мировой войны, - 6,2 трлн злотых ($1,3 трлн). Германия отказывается от выплат, аргументируя тем, что выполнила свои обязательства еще в середине 50-х годов прошлого век, что Польша это официально признала, напоминают «Известия».
«Эта сумма вполне приемлема для экономики Германии и не слишком ее обременит», — заявил лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
По его словам, сумму военных репараций рассчитывали «самым консервативным способом», и она может вырасти.
Качиньский подчеркивает, что Польша намерена получить компенсацию «за все, что Германия, германское государство и немецкий народ сделали в Польше в 1939–1945 годах».
При этом политик согласился в тем, что может потребоваться долгое и трудное судебное разбирательство.
Ранее бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что высока вероятность подтвердить правоту немецкой стороны, и в репарациях Варшаве откажут.
«Немецкое правительство исходит из понимания, что репарации, компенсации по итогам Второй мировой войны выплачены. Могут попробовать пойти через суд – это правильный путь. С одной стороны, есть правовая база. Принятые решения юридически чистые, Германия все выплатила. С другой стороны, в юридической науке есть лазейки, хотя, думаю, правота немецкой стороны будет подтверждена. Есть отдельные политики, которые говорят, что Польше можно пойти на встречу и посмотреть, что еще сделать, чтобы еще больше сдружиться и не допустить ее ухода в национализм. Позиция Варшавы – это моральный нажим на немцев для получения выгоды. Польша сейчас находится под ударом Евросоюза из-за нарушений юридических норм и ее хотят наказать. Полякам это не нравятся, они хотят играть роль региональной державы внутри Евросоюза, а он ее покусывает, штрафует. Теперь получили реакцию, и Польша хочет, чтобы Германия платила репарации», - сказал Рар.
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