Польша с 1 июня закроет границу для российских грузовиков

Власти Польши с 1 июня запретят движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Об этом говорится в постановлении министра внутренних дел республики Мариуша Каминьского, пишет РИА Новости.

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Запрет распространяется на грузовые автомобили, автомобильные тягачи и прицепы, зарегистрированные в России и Белоруссии.

Польша в феврале 2023 года закрыла последний контрольно-пропускной пункт на границе с Белоруссией.

Ранее сообщилось,, что на границе Польши с Украиной и Белоруссией образовались очереди из грузовых автомобилей. По данным СМИ, проезд ожидают водители около тысячи фур, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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