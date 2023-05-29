Польша с 1 июня закроет границу для российских грузовиков

Запрет распространяется на грузовые автомобили, автомобильные тягачи и прицепы, зарегистрированные в России и Белоруссии.

Польша в феврале 2023 года закрыла последний контрольно-пропускной пункт на границе с Белоруссией.

Ранее сообщилось,, что на границе Польши с Украиной и Белоруссией образовались очереди из грузовых автомобилей. По данным СМИ, проезд ожидают водители около тысячи фур, передает «Радиоточка НСН».

