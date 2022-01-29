Spiegel: США считают Германию «ненадежным партнером» из-за Украины

По данным издания, Хабер отправила конфиденциальное письмо в немецкий МИД, в котором написала, что в США начали воспринимать Берлин как «ненадежного партнера» из-за Украины. По словам Хабер, в конгрессе считают, что Германия тормозит процесс по санкциям в отношении РФ.



Также в письме Хабер выразила критику в отношении позиции Германии по поставкам оружия на Украину. По мнению Вашингтона, такая позиция связана с желанием Германии получать дешевый газ из РФ.





