Spiegel: США считают Германию «ненадежным партнером» из-за Украины
США считают Германию «ненадежным партнером» из-за позиции страны по ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета Spiegel со ссылкой на письмо посла США в ФРГ Эмили Хабер.
По данным издания, Хабер отправила конфиденциальное письмо в немецкий МИД, в котором написала, что в США начали воспринимать Берлин как «ненадежного партнера» из-за Украины. По словам Хабер, в конгрессе считают, что Германия тормозит процесс по санкциям в отношении РФ.
Также в письме Хабер выразила критику в отношении позиции Германии по поставкам оружия на Украину. По мнению Вашингтона, такая позиция связана с желанием Германии получать дешевый газ из РФ.
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