Польша претендует на место Великобритании в ЕС

Польша могла бы занять место Великобритании в Европейском союзе. Такое мнение высказал польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в интервью агентству PAP.

Дипломат отметил, что из-за того, что Лондон вышел из объединения, ЕС станет меньше по численности населения, а также слабее с точки зрения экономического потенциала, военной мощи, а также влияния в мире.

Чапутович также считает, что визит в понедельник в Варшаву президента Франции Эммануэля Макрона имеет символический характер и указывает на то, что Польша может занять место Великобритании в Евросоюзе.

«Я думаю, что роль Польши в Союзе будет расти, хотя это уже не будет тот же Союз», — заявил глава МИД Польши.

31 января Великобритания официально покинула ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе предположил, что его страна могла бы стать членом Евросоюза после того, как из него выйдет Великобритания. Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН высказал мнение, что Зеленский сказал это «для красного словца».



