Безнадежные мечты Зеленского: Украина займёт место Британии в ЕС

Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН высказал мнение, что Зеленский, вероятно, не до конца осознаёт, что для Украины на самом деле означает выход Великобритании из ЕС.

«Конечно, он понимает, что это для красного словца. "Вот Великобритания ушла, вот Украина зайдет". Но я не думаю, что он достаточно глубоко понимает, что на самом деле уход Великобритании делает совсем безнадёжным путь Украины в Европейский союз. Взнос британцев в бюджет ЕС - где-то около 7 миллиардов евро, а по программам Евросоюза в Великобританию возвращаются деньги в разы меньше. Это означает, что общий котёл, откуда черпают финансы для помощи бедным странам, теперь уменьшается. И если раньше вероятность серьёзного рассмотрения темы интеграции в Европейский союз была более чем проблематична, то сейчас она перешла в формат абсолютной, стопроцентной безнадёги», - отметил эксперт.

В качестве примера Погребинский привёл Латвию. Страна не только не добилась увеличения денежных поступлений из ЕС – Риге дали понять, что сократят поддержку из-за общего уменьшения количества денег для подобных программ Евросоюза, рассказал руководитель Центра политических исследований и конфликтологии.

Стремление Украины в ЕС и НАТО закрепил в Конституции страны президент Пётр Порошенко. При нём вступило в силу соглашение Украины и ЕС об ассоциации, украинцы получили возможность безвизового въезда в страны Евросоюза на срок до 90 дней.

