Дуда: Польша не приняла решение о размещении ядерного оружия

Польша не принимала решений о размещении на территории страны ядерного оружия, заявил президент республики Анджей Дуда.

Президент Польши Дуда призвал не вводить евро в стране

«Я хочу очень сильно акцентировать, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений в этой материи не принято», - цитирует политика РИА Новости.

При этом он признал, что переговоры по этому вопросу ведутся. По его словам, Варшава обсуждает тему с США и странами Западной Европы.

Ранее в интервью изданию Fakt Дуда заявил о готовности властей Польши разместить американское оружие массового поражения. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва предпримет шаги для обеспечения своей безопасности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры