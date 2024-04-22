Дуда: Польша не приняла решение о размещении ядерного оружия
Польша не принимала решений о размещении на территории страны ядерного оружия, заявил президент республики Анджей Дуда.
«Я хочу очень сильно акцентировать, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений в этой материи не принято», - цитирует политика РИА Новости.
При этом он признал, что переговоры по этому вопросу ведутся. По его словам, Варшава обсуждает тему с США и странами Западной Европы.
Ранее в интервью изданию Fakt Дуда заявил о готовности властей Польши разместить американское оружие массового поражения. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва предпримет шаги для обеспечения своей безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru