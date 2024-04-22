Дуда: Польша не приняла решение о размещении ядерного оружия

«Я хочу очень сильно акцентировать, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений в этой материи не принято», - цитирует политика РИА Новости.

При этом он признал, что переговоры по этому вопросу ведутся. По его словам, Варшава обсуждает тему с США и странами Западной Европы.

Ранее в интервью изданию Fakt Дуда заявил о готовности властей Польши разместить американское оружие массового поражения. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва предпримет шаги для обеспечения своей безопасности, передает «Радиоточка НСН».

