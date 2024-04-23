Дуда: Россия разместила ядерное оружие в Калининграде
23 апреля 202405:17
Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.
При этом он не привел доказательств своих слов. По словам главы государства, власти РФ «проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений».
Ранее Дуда признал, что ведутся переговоры о размещении в Польше ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru