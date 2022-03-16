Зеленский провел встречу в Киеве с премьерами Польши, Чехии и Словении
Украинский президент Владимир Зеленский 15 марта провел встречу в Киеве с главой кабмина Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и председателем правительства Словении Янезом Янша, сообщают «Известия».
Как следует из опубликованных кадров, во встрече также участвовал премьер Украины Денис Шмыгаль. Стороны, в частности, обсудили вопросы вооружений и эвакуации.
«Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша, ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время — мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим», — заявил Зеленский.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС в ближайшее время выдать Украине статус кандидата на вступление в союз.
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