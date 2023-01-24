Польша потребовала подтверждения разрешения Берлина на поставку танков ВСУ

«Мы хотим быть на 100% уверенными, что германское правительство согласится на это на этот раз, будучи производителем данных танков, хотя приветствуем заявление главы МИД Германии», – заявил он.

Пшидач напомнил, что в Германии коалиционное правительство – Шольц и Бербок состоят в разных партиях внутри этого объединения. «Мы должны быть уверены на 100%, что они – и канцлер, и глава МИД – оба согласны с этим», – отметил представитель президента Польши.

Как стало известно ранее, страны Европейского союза могут поставить на Украину куда меньшее число танков Leopard, чем просит Киев. К весне Украина может получить не более 73 боевых машин, а к началу лета – максимум 87, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

