Польша потребовала подтверждения разрешения Берлина на поставку танков ВСУ
Польша ожидает от канцлера ФРГ Олафа Шольца поддержки позиции главы немецкой дипломатии Анналены Бербок относительно реэкспорта танков Leopard, прежде чем делать официальное обращение по этому вопросу, сообщил CNN представитель польского президента Марчин Пшидач.
«Мы хотим быть на 100% уверенными, что германское правительство согласится на это на этот раз, будучи производителем данных танков, хотя приветствуем заявление главы МИД Германии», – заявил он.
Пшидач напомнил, что в Германии коалиционное правительство – Шольц и Бербок состоят в разных партиях внутри этого объединения. «Мы должны быть уверены на 100%, что они – и канцлер, и глава МИД – оба согласны с этим», – отметил представитель президента Польши.
Как стало известно ранее, страны Европейского союза могут поставить на Украину куда меньшее число танков Leopard, чем просит Киев. К весне Украина может получить не более 73 боевых машин, а к началу лета – максимум 87, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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