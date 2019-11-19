Двух зайцев. США нарастят группировку в Польше в 10 раз не только из-за России

США в десять раз увеличат военный контингент в Польше, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, сообщает РИА Новости.

Произойдёт это несмотря на то, что нынешним летом Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. Согласно документу, численность должна была вырасти лишь на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи. Таким образом, если верить Моравецкому, в Польше могут быть размещены до 55 тысяч американских военных.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН подчеркнул, что польские власти уже долгое время занимаются идеологическим обоснованием возведения масштабной американской военной базы в Восточной Европы и их не устраивает небольшой контингент.

«Польша много лет активно навязывала русофобию, формировала общественное мнение по, якобы, российской угрозе не случайно, не просто так. Это делалось для того, чтобы получить основания для размещения американского контингента. Не исключаю, что на территории этой страны готовится плацдарм, о котором надо серьёзно говорить», - полагает сенатор.

По его словам, России, несмотря на военные приготовления НАТО в Польше, опасаться нечего.

«Пока это не критично, но вызывает беспокойство. Хотя должен определенно сказать, что у нас достаточно сил и средств, которые среагируют в любую секунду в случае реальной угрозы», - ответил Клинцевич.