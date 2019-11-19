Двух зайцев. США нарастят группировку в Польше в 10 раз не только из-за России
Сенатор и военный политолог в эфире НСН рассказали о масштабных планах американцев приблизиться к России и усилить контроль над ЕС с помощью Варшавы.
США в десять раз увеличат военный контингент в Польше, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, сообщает РИА Новости.
Произойдёт это несмотря на то, что нынешним летом Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. Согласно документу, численность должна была вырасти лишь на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи. Таким образом, если верить Моравецкому, в Польше могут быть размещены до 55 тысяч американских военных.
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН подчеркнул, что польские власти уже долгое время занимаются идеологическим обоснованием возведения масштабной американской военной базы в Восточной Европы и их не устраивает небольшой контингент.
«Польша много лет активно навязывала русофобию, формировала общественное мнение по, якобы, российской угрозе не случайно, не просто так. Это делалось для того, чтобы получить основания для размещения американского контингента. Не исключаю, что на территории этой страны готовится плацдарм, о котором надо серьёзно говорить», - полагает сенатор.
По его словам, России, несмотря на военные приготовления НАТО в Польше, опасаться нечего.
«Пока это не критично, но вызывает беспокойство. Хотя должен определенно сказать, что у нас достаточно сил и средств, которые среагируют в любую секунду в случае реальной угрозы», - ответил Клинцевич.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире НСН обратил внимание на планы Вашингтона и в отношении Европы, которые ему помогает реализовывать Варшава.
«Вырос ещё один центр нахождения американских военнослужащих, что усиливает узду, наброшенную США на европейские государства в виде Североатлантического альянса. Этот центр позволяет более жёстко управлять Европейским союзом. В интересах США заполучить европейский рынок сбыта, в том числе для реализации высоких технологий.
Желание Польши как можно больше разместить американских военных, построить базу за 2,5 млрд долларов – всё это очень привлекает американских политиков для того, чтобы США ещё более жёстко вошли в европейскую инфраструктуру военного характера. Тем более, что американские военные всё более продвигаются в российском направлении. Власти Польши и США нашли друг друга, что называется», - отметил Кошкин.
Ранее НСН сообщила, что в бундестаге призвали отказаться от американского сжиженного природного газа (СПГ). Депутат Александер Ной заявил, что Европа не испытывает в нем потребности и что страны ЕС должны зеркально ответить Соединенным Штатам в том случае, если они введут санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток–2», передает РИА Новости. Ной полагает, что санкции ЕС могут быть введены в отношении импорта США.
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