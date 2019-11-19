Россия не нападет. Объяснено 10-кратное увеличение группировки США в Польше

США в десять раз увеличат военный контингент в Польше, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, сообщает РИА Новости.

Летом Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. Однако согласно документу, численность должна была вырасти лишь на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.

Польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН отметил, что в Польше воспринимают увеличение на своей территории воинского контингента США как повышение гарантий безопасности.

«Польша свою независимость и нерушимость границ может осуществлять только на союзнических отношениях. В нынешней геополитической обстановке только США имеет политическую волю и средства, чтобы защищать своих союзников. Заключение союза с США – это самый главный приоритет политики безопасности Польши. Даже союзники по ЕС не могут обеспечить безопасность Польше. Союз с США носит чисто оборонный характер», - отметил политолог.

Собеседник НСН не исключает, что резкое увеличение численности американских военных в Польше вызовет недовольство в России.