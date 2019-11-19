Россия не нападет. Объяснено 10-кратное увеличение группировки США в Польше
Политолог Якуб Корейба в эфире НСН обосновал военные союзнические отношения США и Польши оборонными и геополитическими задачами в Европе.
США в десять раз увеличат военный контингент в Польше, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, сообщает РИА Новости.
Летом Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. Однако согласно документу, численность должна была вырасти лишь на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.
Польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН отметил, что в Польше воспринимают увеличение на своей территории воинского контингента США как повышение гарантий безопасности.
«Польша свою независимость и нерушимость границ может осуществлять только на союзнических отношениях. В нынешней геополитической обстановке только США имеет политическую волю и средства, чтобы защищать своих союзников. Заключение союза с США – это самый главный приоритет политики безопасности Польши. Даже союзники по ЕС не могут обеспечить безопасность Польше. Союз с США носит чисто оборонный характер», - отметил политолог.
Собеседник НСН не исключает, что резкое увеличение численности американских военных в Польше вызовет недовольство в России.
«Возможно, Москва и посчитает это угрозой для себя, но в истории нет примера, когда Россия напала на страну, где находится воинский контингент США. Из всех гарантий безопасности союз с США – самая прочная гарантия. Но в мире глобальной конкуренции можно ожидать удара с любой стороны. Позитивная цель этих гарантий – обеспечение нерушимости польских границ перед любой угрозой», - пояснил польский эксперт.
У американо – польской дружбы есть и масштабная геополитическая задача – предотвратить сближение между Россией и Германией, заявил эксперт.
«Российское и немецкое влияния в очередной раз в истории сопрягаются. Мы видим стремление Москвы и Берлина друг к другу и считаем, что этот расклад надо разбавить. Единственная держава, которая готова это сделать – США», - признался Корейба.
Ранее в эфире НСН Якуб Корейба прокомментировал сообщения о задержании в Польше предполагаемого российского шпиона.
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