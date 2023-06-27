Польша получит первые Abrams из США

По его словам, корабль с танками прибудет в порт Щецин-Свиноуйсьце. В первой партии – одна рота Abrams, а до конца года будет поставлен батальон.

Ранее постпред Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что страна может стать центром технического обслуживания американских танков Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

