Польша получит первые Abrams из США
27 июня 202300:32
Польша 27 июня получит из США первые Abrams, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Польши Мариуша Блащака.
По его словам, корабль с танками прибудет в порт Щецин-Свиноуйсьце. В первой партии – одна рота Abrams, а до конца года будет поставлен батальон.
Ранее постпред Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что страна может стать центром технического обслуживания американских танков Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru