Польша планирует ограничить передвижение на границах с Чехией и Словакией
Польша может ужесточить правила въезда иностранных граждан из Словакии и Чехии, если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Адама Недзельского.
Он отметил, что границы будут открыты для тех, кто показал отрицательный результат теста на COVID-19, однако страна готовится к более серьезным мерам.
Недзельский добавил, что ожидает пик третьей волны пандемии в марте или апреле и подчеркнул, что власти также думают об ужесточении социальных ограничений в тех регионах, где зафиксированы наиболее частые случаи заражения коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 953 / сут.
Умерли
82 876+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+17 484 / сут.
- В России выявлено 12 953 новых случая коронавируса
- Польша планирует ограничить передвижение на границах с Чехией и Словакией
- Власти на Украине пообещали вернуть народу украденное
- Названа дата выхода полнометражного Чебурашки
- Защита Навального назвала решение ЕСПЧ основанием для освобождения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru