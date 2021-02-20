Польша планирует ограничить передвижение на границах с Чехией и Словакией

Польша может ужесточить правила въезда иностранных граждан из Словакии и Чехии, если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Адама Недзельского.

Он отметил, что границы будут открыты для тех, кто показал отрицательный результат теста на COVID-19, однако страна готовится к более серьезным мерам.