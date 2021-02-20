Польша планирует ограничить передвижение на границах с Чехией и Словакией

Польша может ужесточить правила въезда иностранных граждан из Словакии и Чехии, если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Адама Недзельского.

Он отметил, что границы будут открыты для тех, кто показал отрицательный результат теста на COVID-19, однако страна готовится к более серьезным мерам.

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Недзельский добавил, что ожидает пик третьей волны пандемии в марте или апреле и подчеркнул, что власти также думают об ужесточении социальных ограничений в тех регионах, где зафиксированы наиболее частые случаи заражения коронавирусом.



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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:КоронавирусСловакияЧехияПольша
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