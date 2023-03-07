Польша передаст Украине еще десять танков Leopard до конца недели
Польша передаст Украине очередные 10 танков Leopard на этой неделе. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, есть договоренность с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом о том, что Блащак будет отвечать за создание коалиции стран, у которых есть танки Leopard 2А4, а Писториус – за танки Leopard 2А6.
Польский вице-премьер отметил, что из 14 польских танков четыре уже находятся на Украине, еще 10 будут там в ближайшие дни.
Танки Leopard заметили в районе Артемовска (Бахмут), сообщил 28 февраля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин, передает НСН.
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