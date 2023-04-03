Польша передала Украине несколько самолетов МиГ-29
Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом заявил отвечающий за международную проблематику представитель президента республики Марчин Пшидач.
«Насколько я знаю, несколько МИГ-29 уже отправлены», — отметил Пшидач в эфире радиостанции RMF.
По его словам, Киев получил «первую часть» истребителей. Пшидач указал, что Варшава в ближайшие несколько лет планировала заменить МиГ-29 более современными самолетами.
Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Польша не будет передавать украинской стороне все свои истребители. В распоряжении ВВС Польши имеется 22 МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- В Китае заявили о готовности укреплять связи с Россией и Индией
- Песков подтвердил ужесточение порядка выезда за рубеж для госслужащих
- В Молдавии назвали апрельскую стоимость российского газа
- В Новосибирской области зафиксировали свыше 100 случаев кори
- Польша передала Украине несколько самолетов МиГ-29
- Полиция Нью-Йорка приведена в боевую готовность перед предъявлением обвинений Трампу
- Подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского задержали
- Глава Еврокомиссии совершит визит в Китай 5-7 апреля
- Российские войска уничтожили 20 украинских военных под Херсоном
- Путин поздравил с днем рождения главу МГУ Садовничего с днем рождения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru