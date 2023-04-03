Польша передала Украине несколько самолетов МиГ-29

Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом заявил отвечающий за международную проблематику представитель президента республики Марчин Пшидач.

Замглавы МИД Польши: Варшава не отдаст Украине все свои истребители МиГ-29

«Насколько я знаю, несколько МИГ-29 уже отправлены», — отметил Пшидач в эфире радиостанции RMF.

По его словам, Киев получил «первую часть» истребителей. Пшидач указал, что Варшава в ближайшие несколько лет планировала заменить МиГ-29 более современными самолетами.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Польша не будет передавать украинской стороне все свои истребители. В распоряжении ВВС Польши имеется 22 МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
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