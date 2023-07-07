Польша перебросит к границе с Белоруссией тысячу военных

Польша намерена усилить воинский контингент на границе с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба Генерального командования республики.

«Пограничное состояние». Польша усиливает границу с Белоруссией

Варшава дополнительно направит на границу тысячу солдат и 200 единиц бронетехники. Жителей предупредили об интенсивном движении военных колонн в северной и восточной частях страны.

В пресс-службе вооруженных сил страны отметили, что укрепление границы призвано продемонстрировать «волю и способность немедленно реагировать на попытки дестабилизации».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщил, что Варшава обратится к НАТО с просьбой согласовать размещение на своей территории американского ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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