Польша перебросит к границе с Белоруссией тысячу военных
Польша намерена усилить воинский контингент на границе с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба Генерального командования республики.
Варшава дополнительно направит на границу тысячу солдат и 200 единиц бронетехники. Жителей предупредили об интенсивном движении военных колонн в северной и восточной частях страны.
В пресс-службе вооруженных сил страны отметили, что укрепление границы призвано продемонстрировать «волю и способность немедленно реагировать на попытки дестабилизации».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщил, что Варшава обратится к НАТО с просьбой согласовать размещение на своей территории американского ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru