Польша перебросит к границе с Белоруссией тысячу военных

Варшава дополнительно направит на границу тысячу солдат и 200 единиц бронетехники. Жителей предупредили об интенсивном движении военных колонн в северной и восточной частях страны.

В пресс-службе вооруженных сил страны отметили, что укрепление границы призвано продемонстрировать «волю и способность немедленно реагировать на попытки дестабилизации».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщил, что Варшава обратится к НАТО с просьбой согласовать размещение на своей территории американского ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».

