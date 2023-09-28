Польша отвергла обвинения Белоруссии в нарушении воздушной границы
Оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергло заявления Минобороны Белоруссии о нарушении польским вертолетом воздушного пространства республики.
В Варшаве назвали утверждения Минска ложью.
«Такого инцидента не было, это подтверждают данные управления полетами и радиолокационной станции», - сообщило командование польской армии на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Польская сторона призвала «с осторожностью» относиться к утверждениям Минска. Варшава уважает принцип нерушимости границ, подчеркнуло командование.
Пресс-служба Минобороны Белоруссии в понедельник заявила, что польский вертолет дважды нарушил воздушную границу республики, передает «Радиоточка НСН».
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