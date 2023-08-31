Лукашенко назвал провокационными учения НАТО у белорусских границ

Страны Североатлантического альянса настойчиво продвигают политику расширения НАТО, продолжают провокационные учения у границ Белоруссии. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

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Он отметил, что свои действия страны НАТО оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Белоруссии. По словам Лукашенко, руководство Польши и стран Балтии обвиняет Минск в «мифических агрессивных намерениях».

Ранее сообщалось, что Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют от Минска выдворить членов «Вагнера» с территории Белоруссии. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский отметил, что их дислокация только усугубляет ситуацию на границе, где в последние месяцы присутствует миграционная проблема, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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