Лукашенко назвал провокационными учения НАТО у белорусских границ

Он отметил, что свои действия страны НАТО оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Белоруссии. По словам Лукашенко, руководство Польши и стран Балтии обвиняет Минск в «мифических агрессивных намерениях».

Ранее сообщалось, что Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют от Минска выдворить членов «Вагнера» с территории Белоруссии. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский отметил, что их дислокация только усугубляет ситуацию на границе, где в последние месяцы присутствует миграционная проблема, передает «Радиоточка НСН».

