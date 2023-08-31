Лукашенко назвал провокационными учения НАТО у белорусских границ
Страны Североатлантического альянса настойчиво продвигают политику расширения НАТО, продолжают провокационные учения у границ Белоруссии. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.
Он отметил, что свои действия страны НАТО оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Белоруссии. По словам Лукашенко, руководство Польши и стран Балтии обвиняет Минск в «мифических агрессивных намерениях».
Ранее сообщалось, что Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют от Минска выдворить членов «Вагнера» с территории Белоруссии. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский отметил, что их дислокация только усугубляет ситуацию на границе, где в последние месяцы присутствует миграционная проблема, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru