Польша отправила в Молдавию шесть грузовых самолетов с оружием
Польские власти решили поддержать Кишинев, направив в Молдавию шесть грузовых самолётов с оружием и боеприпасами, сообщает RT.
По словам главы польского МВД Мариуша Каминьского, военная помощь Варшавы поможет проевропейскому правительству Майи Санду противостоять попыткам дестабилизации в республике, Об этом сообщил он на своей странице в Twitter.
Каминьский также подчеркнул, что оружие боеприпасы и снаряжение направлены в распоряжение молдавских силовых ведомств из запасов МВД Польши.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Молдавии надо предоставить ускоренную процедуру вступления в ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru