Польша отправила в Молдавию шесть грузовых самолетов с оружием

Польские власти решили поддержать Кишинев, направив в Молдавию шесть грузовых самолётов с оружием и боеприпасами, сообщает RT.

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По словам главы польского МВД Мариуша Каминьского, военная помощь Варшавы поможет проевропейскому правительству Майи Санду противостоять попыткам дестабилизации в республике, Об этом сообщил он на своей странице в Twitter.

Каминьский также подчеркнул, что оружие боеприпасы и снаряжение направлены в распоряжение молдавских силовых ведомств из запасов МВД Польши.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Молдавии надо предоставить ускоренную процедуру вступления в ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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