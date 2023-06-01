Польша отправила в Молдавию шесть грузовых самолетов с оружием

По словам главы польского МВД Мариуша Каминьского, военная помощь Варшавы поможет проевропейскому правительству Майи Санду противостоять попыткам дестабилизации в республике, Об этом сообщил он на своей странице в Twitter.

Каминьский также подчеркнул, что оружие боеприпасы и снаряжение направлены в распоряжение молдавских силовых ведомств из запасов МВД Польши.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Молдавии надо предоставить ускоренную процедуру вступления в ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

