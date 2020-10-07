Польша оштрафовала участвующие в строительстве «Северного потока – 2» компании на $100 млн

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний и требует, чтобы они расторгли партнерский договор. Об этом заявил глава управления Томаш Хрустный, пишет ТАСС

Он отметил, что на пять компаний наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), «Газпром» был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд). Хрустный подчеркнул, что участвующие в проекте фирмы должны в течение 30 дней после получения решения расторгнуть договор о строительстве, добавив, что компании могут оспорить решение регулятора.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» нарушает польское антимонопольное законодательство, отметил польский регулятор.

«Северный поток-2»: Разрешение Дании - формальность, поддержка Германии - реальность

Между тем, ранее стало известно, что власти Дании дали добро на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны. Разрешение выдало Датское энергетическое агентство оператору трубопровода Nord Stream 2 AG.

Уточняется, что функционирование газопровода возможно, если хотя бы одна из веток газопровода была предварительно испытана, верифицирована, а также исполнены все условия разрешения на строительство, отмечает RT.

Ранее главы исполнительной власти восточных земель Германии единогласно высказались за реализацию проекта «Северный поток — 2». В свою очередь министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что газопровод будет безусловно достроен.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазпромРоссияПольшаСеверный Поток-2
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