Польша оштрафовала участвующие в строительстве «Северного потока – 2» компании на $100 млн

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний и требует, чтобы они расторгли партнерский договор. Об этом заявил глава управления Томаш Хрустный, пишет ТАСС

Он отметил, что на пять компаний наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), «Газпром» был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд). Хрустный подчеркнул, что участвующие в проекте фирмы должны в течение 30 дней после получения решения расторгнуть договор о строительстве, добавив, что компании могут оспорить решение регулятора.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» нарушает польское антимонопольное законодательство, отметил польский регулятор.