Польша оштрафовала участвующие в строительстве «Северного потока – 2» компании на $100 млн
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний и требует, чтобы они расторгли партнерский договор. Об этом заявил глава управления Томаш Хрустный, пишет ТАСС
Он отметил, что на пять компаний наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), «Газпром» был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд). Хрустный подчеркнул, что участвующие в проекте фирмы должны в течение 30 дней после получения решения расторгнуть договор о строительстве, добавив, что компании могут оспорить решение регулятора.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» нарушает польское антимонопольное законодательство, отметил польский регулятор.
Между тем, ранее стало известно, что власти Дании дали добро на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны. Разрешение выдало Датское энергетическое агентство оператору трубопровода Nord Stream 2 AG.
Уточняется, что функционирование газопровода возможно, если хотя бы одна из веток газопровода была предварительно испытана, верифицирована, а также исполнены все условия разрешения на строительство, отмечает RT.
Ранее главы исполнительной власти восточных земель Германии единогласно высказались за реализацию проекта «Северный поток — 2». В свою очередь министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что газопровод будет безусловно достроен.
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