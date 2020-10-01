«Северный поток-2»: Разрешение Дании - формальность, поддержка Германии - реальность

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что во многом это решение является формальным.

«Разрешение касается эксплуатации уже действующего газопровода, то есть это такая формальная процедура, которая необходима для того, чтобы после достройки проекта он мог эксплуатироваться», - пояснил эксперт.

Пикин отметил, что не сомневается в достройке всего газопровода.

«Насчет строительства – я не сомневаюсь в том, что он будет достроен, вопросы тут больше технологического характера. Я не думаю, что будут введены санкции в отношении "Северного потока-2", несмотря на все заявления, которые сейчас делаются, потому что пока Германия поддерживает этот проект, несмотря ни на что», - сказал директор Фонда энергетического развития.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в пресс-центре НСН рассказал, что санкции Запада, прежде всего США, против российских проектов, в том числе «Северного потока-2», вызваны внешнеполитической активностью России. Чтобы помешать России, они готовы использовать любые поводы, в том числе отравление оппозиционера Алексея Навального.

