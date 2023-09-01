Польша опровергла сообщения о нарушении вертолетом белорусской границы

Представитель Оперативного командования армии Польши Яцек Горышевский прокомментировал информацию Госпогранкомитета Белоруссии о нарушении границы польским вертолетом.

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Горышевский опроверг заявления Минска. Сообщения о нарушении границы он назвал «ложью и провокацией».

«Никакого нарушения такого свойства не было», - цитирует Горышевского агентство AFP.

В Госпогранкомитете вечером 1 сентября заявили о нарушении границы Белоруссии польским вертолетом советского производства Ми-24, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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