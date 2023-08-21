Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов Apache
Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache, пишет ТАСС.
Сумма сделки составляет $12 миллиардов, уточнили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Польша запросила у США 96 вертолетов.
Администрация Белого дома уведомила Конгресс о положительном решении Госдепа. Законодатели будут рассматривать вопрос в течение 30 дней.
В воскресенье агентство Sputnik со ссылкой на командира 50-й смешанной авиабазы ВС Белоруссии Владимира Скоркина сообщило, что Россия предоставит республике еще восемь ударных вертолетов Ми-35М. Четыре машины прибудут в страну до конца 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru