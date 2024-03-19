Польша опровергла отправку на Украину вертолетов Apache

Польша не передавала на Украину вертолеты Apache, приобретенные у США. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Бюро нацбезопасности Польши Яцека Северу.

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По его словам, договоренность о покупке Apache, достигнутая в ходе визита в США главы польского правительства Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуды, не подразумевает их отправку на Украину.

Севера подчеркнул, что оружие, в частности, Apache, необходимо именно Польше, а передавать вертолеты на Украину бесполезно вследствие невозможности достичь превосходства ВСУ в воздухе.

Ранее польский генерал Мирослав Ружаньский заявил, что Вашингтон передаст Варшаве ракеты, которые могут поражать цели в России.

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ФОТО: РИА Новости
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