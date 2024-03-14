В Польше заявили, что США поставят Варшаве способные поражать цели в РФ ракеты
Вашингтон передаст Варшаве ракеты, которые могут поражать цели в России, сообщил изданию Gazeta.pl польский генерал Мирослав Ружаньский.
По его словам, в рамках предложения США в ходе визита в Вашингтон польского президента Анджея Дуды и премьера Дональда Туска Варшаве предоставят кредит в 2 миллиардов долларов на приобретение 96 вертолетов Apache. Польская сторона также будет способна закупить пакет ракет для самолетов F-16 и F-35.
«Наши самолеты, оснащенные этими ракетами [JASSM], смогут выполнять полет не дальше чем до Вислы и поражать цели на территории Калининградской области, Белоруссии или России», – отметил Ружаньский.
Ранее стало известно, что Вашингтон продаст Варшаве ракеты AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X. У американского парламента есть 30 дней на изучение договоренности и возможное вето, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru