Польша одобрила вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет
Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что 13 декабря в стране начнётся вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает ТАСС.
По его словам, к этой дате пункты вакцинации должны получить необходимый объём предназначенных для этого возраста доз вакцины.
Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН заявил, что дети переносят коронавирус гораздо легче взрослых, но могут активно заражать окружающих.
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