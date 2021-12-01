Польша одобрила вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что 13 декабря в стране начнётся вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает ТАСС.

Спутник М: какой будет детская вакцинация?

По его словам, к этой дате пункты вакцинации должны получить необходимый объём предназначенных для этого возраста доз вакцины.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН заявил, что дети переносят коронавирус гораздо легче взрослых, но могут активно заражать окружающих.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ДетиКоронавирусВакцинацияПольша
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