Польша одобрила вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет

По его словам, к этой дате пункты вакцинации должны получить необходимый объём предназначенных для этого возраста доз вакцины.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН заявил, что дети переносят коронавирус гораздо легче взрослых, но могут активно заражать окружающих.