Польша обвинила ФРГ в начале спецоперации

По его словам, ФРГ «годами поддерживала Путина». Он отметил, что Берлин «построил силу России», которая позволила российскому лидеру начать спецоперацию.

Блащак подчеркнул, что теперь Германия изменила свою политику и стремится оказывать Москве противодействие, поддерживая Киев.

Как сообщалось ранее, в центре внимания Берлина нет вопроса о поставках Киеву истребителей. Говорить о дальнейших шагах можно будет тогда, кода «небо над Украиной будет в безопасности ближайшие три-четыре месяца».

