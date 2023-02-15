Польша обвинила ФРГ в начале спецоперации
Поддержка президента России Владимира Путина со стороны Германии привела к началу специальной военной операции, сообщил в эфире телеканала Polsat глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, ФРГ «годами поддерживала Путина». Он отметил, что Берлин «построил силу России», которая позволила российскому лидеру начать спецоперацию.
Блащак подчеркнул, что теперь Германия изменила свою политику и стремится оказывать Москве противодействие, поддерживая Киев.
Как сообщалось ранее, в центре внимания Берлина нет вопроса о поставках Киеву истребителей. Говорить о дальнейших шагах можно будет тогда, кода «небо над Украиной будет в безопасности ближайшие три-четыре месяца».
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