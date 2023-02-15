Польша обвинила ФРГ в начале спецоперации

Поддержка президента России Владимира Путина со стороны Германии привела к началу специальной военной операции, сообщил в эфире телеканала Polsat глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

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По его словам, ФРГ «годами поддерживала Путина». Он отметил, что Берлин «построил силу России», которая позволила российскому лидеру начать спецоперацию.

Блащак подчеркнул, что теперь Германия изменила свою политику и стремится оказывать Москве противодействие, поддерживая Киев.

Как сообщалось ранее, в центре внимания Берлина нет вопроса о поставках Киеву истребителей. Говорить о дальнейших шагах можно будет тогда, кода «небо над Украиной будет в безопасности ближайшие три-четыре месяца».

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ТЕГИ:ПольшаУкраинаСпецоперацияГермания
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