Польша не стала задействовать четвертую статью Устава НАТО после падения ракеты

Власти Польши отказались от планов применить четвертую статью Договора Североатлантического альянса после инцидента с ракетой, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление польского премьера Матеуша Моравецкого.

Зеленский заявил о непричастности Украины к падению ракеты в Польше

Она гласит, что любой член НАТО при возникновении угрозы может вынести на публичное обсуждение альянса потенциальные риски.

«Новые сведения привели нас к тому, что атака на Польшу не была запланирована.<...> По нашей информации, на данный момент, не было плана нападать на территорию Польши», — сказал глава правительства.

В Пентагоне заявили, что США располагают данными, подтверждающими выводы властей Польши, согласно которым на территории республики упала украинская ракета системы ПВО. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.


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