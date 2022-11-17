Польша не стала задействовать четвертую статью Устава НАТО после падения ракеты
Власти Польши отказались от планов применить четвертую статью Договора Североатлантического альянса после инцидента с ракетой, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление польского премьера Матеуша Моравецкого.
Она гласит, что любой член НАТО при возникновении угрозы может вынести на публичное обсуждение альянса потенциальные риски.
«Новые сведения привели нас к тому, что атака на Польшу не была запланирована.<...> По нашей информации, на данный момент, не было плана нападать на территорию Польши», — сказал глава правительства.
В Пентагоне заявили, что США располагают данными, подтверждающими выводы властей Польши, согласно которым на территории республики упала украинская ракета системы ПВО. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.
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