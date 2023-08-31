Экс-разведчик Риттер предрек бегство 6 млн украинцев в Польшу
Намерение президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией приведет к бегству из страны шести миллионов человек. Такое мнение в интервью журналисту Гарланду Никсону высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, после провала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут отступать к Днепру. Это последняя линия обороны Киева, отметил эксперт.
«Затем около шести миллионов украинцев окажутся беженцами», - сказал он.
Риттер полагает, что украинцы направятся в Польшу. Это спровоцирует очередной миграционный кризис в Европе, добавил экс-разведчик.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что после провала контрнаступления ВСУ страны Европы поделят между собой территорию Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru