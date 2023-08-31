Экс-разведчик Риттер предрек бегство 6 млн украинцев в Польшу

По его словам, после провала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут отступать к Днепру. Это последняя линия обороны Киева, отметил эксперт.

«Затем около шести миллионов украинцев окажутся беженцами», - сказал он.

Риттер полагает, что украинцы направятся в Польшу. Это спровоцирует очередной миграционный кризис в Европе, добавил экс-разведчик.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что после провала контрнаступления ВСУ страны Европы поделят между собой территорию Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

