Польша начнет в марте строительство ограждения на границе с Россией

Польша в марте начнет строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью, сообщают «Известия» со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

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Как сообщила официальный представитель пограничной стражи страны Анна Михальская, электронная система на участке с Калининградской областью будет пролегать на 200-километровом участке сухопутной границы. В настоящее время подрядчик находится в процессе подготовки проекта, который передадут пограничникам.

Сегодня польские военнослужащие оборудуют границу с российским регионом заграждением из колючей проволоки.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев допустил, что в будущем специальная военная операция может быть проведена в Польше.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Калининградская ОбластьГраницаПольша
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