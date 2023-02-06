Польша начнет в марте строительство ограждения на границе с Россией
Польша в марте начнет строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью, сообщают «Известия» со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.
Как сообщила официальный представитель пограничной стражи страны Анна Михальская, электронная система на участке с Калининградской областью будет пролегать на 200-километровом участке сухопутной границы. В настоящее время подрядчик находится в процессе подготовки проекта, который передадут пограничникам.
Сегодня польские военнослужащие оборудуют границу с российским регионом заграждением из колючей проволоки.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев допустил, что в будущем специальная военная операция может быть проведена в Польше.
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