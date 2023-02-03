Премьер Польши призвал конфисковать российские активы

В интервью изданию Interia он призвал оппозицию «поддержать предложение о внесении поправок в Конституцию», которые позволят это сделать.

«Деньги Российской Федерации и российских олигархов, замороженные сегодня в Польше, могут помочь польскому обществу. Я могу даже предложить сегодня, что из этих средств мы купим газ или уголь и, таким образом, снизим цены для всех поляков», - подчеркнул Моравецкий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки изъятия российского имущества и активов на Западе не останутся без ответа, сообщает RT.

