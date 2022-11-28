Депутат Госдумы Гурулев допустил начало спецоперации в Польше
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев допустил, что в будущем специальная военная операция может быть проведена в Польше. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию AmurMedia.
«Возможно. Все зависит от той обстановки, которая будет складываться. <...> Сейчас она складывается буквально следующим образом. Когда мы объявили частичную мобилизацию, понимали, что наша промышленность должна прийти к тому состоянию, чтобы обеспечивать вооруженные силы всем необходимым. Сегодня нам нужно построить еще заводы оборонно-промышленного комплекса, которые будут в состоянии обеспечивать уже совершенно другую группировку», — отметил Гурулев.
Парламентарий указал, что в случае каких-либо попыток «в том числе присвоения территории Украины» в РФ будут приняты политические решения.
Кроме того, Гурулев высказал мнение, что в мире идет «определение нового миропорядка», и «вся история», в том числе российская спецоперация, может завершиться к 2027-2030 году.
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