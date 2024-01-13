Польша испугалась «активности российской авиации» и подняла свои самолеты
Командование Вооружённых сил Польши подняло в небо военные самолеты страны и её союзников на фоне «активности российской авиации».
«Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины», — уточняется в сообщении в соцсети Х.
Польские военные заверили, что задействовали все протоколы, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства государства.
Ранее лава правительства Польши Дональд Туск сообщил о планах посетить Украину в ближайшие дни. Об этом он рассказал журналистам телеканалов TVN, TVP и Polsat News.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru