Польша испугалась «активности российской авиации» и подняла свои самолеты

Командование Вооружённых сил Польши подняло в небо военные самолеты страны и её союзников на фоне «активности российской авиации».

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«Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины», — уточняется в сообщении в соцсети Х.

Польские военные заверили, что задействовали все протоколы, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства государства.

Ранее лава правительства Польши Дональд Туск сообщил о планах посетить Украину в ближайшие дни. Об этом он рассказал журналистам телеканалов TVN, TVP и Polsat News.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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