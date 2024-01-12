Премьер-министр Польши Туск собрался посетить Украину
Глава правительства Польши Дональд Туск сообщил о планах посетить Украину в ближайшие дни. Об этом он рассказал журналистам телеканалов TVN, TVP и Polsat News.
Перед визитом премьер-министр обсудит характер миссии с президентом Анджеем Дудой. Ситуацию на Украине Туск назвал главным вопросом национальной безопасности Польши.
По словам премьер-министра, он также намерен обсудить с украинской стороной интересы польских перевозчиков.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад передать Украине дальнобойные ракеты для атаки объектов на территории России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru