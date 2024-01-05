Постпред Крыма Мурадов считает Польшу главным провокатором НАТО
Польские политики продолжают играть роль главных провокаторов Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя республики Крым при президенте России Георгия Мурадова.
По его словам, Варшава обрекает себя на распад «в пламени большой войны». Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выражает позицию «натовских ястребов, в головах которых вызревают планы доведения конфликта до критической эскалации», — указал Мурадов.
Ранее он заявил, что гарантировать безопасность судоходства в Черном море может только изоляция Украины от «черноморских рубежей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru