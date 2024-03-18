Польша и Германия создадут силы быстрого реагирования в Европе
Польша и Германия сформируют совместные силы быстрого реагирования в Евросоюзе, заявил на пресс-конференции польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Трансляцию вел телеканал TVP Info.
По словам главы ведомства, силы быстрого реагирования развернут к июлю текущего года. В них войдут 2,5 тысячи польских солдат и столько же военных ФРГ.
Косиняк-Камыш отметил, что другие страны Евросоюза пока не присоединились к инициативе Варшавы и Берлина.
Как пишет британское издание Financial Times, проходящие с февраля по май учения НАТО Steadfast Defender-2024 направлены на подготовку к конфликту с Россией. В маневрах участвуют 90 тысяч человек, 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, 80 самолетов и 50 кораблей, сообщает «Радиоточка НСН».
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